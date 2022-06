Christian Nodal en la lista de los ‘50 más bellos’ de People

No cabe duda de que el cantante de regional mexicano Christian Nodal sigue dando de qué hablar y en esta ocasión llamó la atención al ser parte de la lista de los ‘50 más bellos’ de People en español. Como cada año, la edición sorprendió con su ranking de los más bellos y destacados y en este año no fue la excepción. Este 2022, evolucionó y dividió su ranking en cuatro categorías:

Fue justamente en la categoría ‘Bellos de la música’, donde Nodal destacó en una de las posiciones, ubicándose junto a Rosalía y Daddy Yankee. De acuerdo con la revista, el cantante fue seleccionado junto con otras celebridades ya que su desempeño en el 2022 ha puesto a bailar y a gozar con las mejores letras, música y canciones.

No cabe duda de que el ex de Belinda ya se está acostumbrando a ser tendencia tanto por su música como también, últimamente por sus relaciones amorosas.

Es el mismo cantante de ‘No te contaron mal’ que reconoce que siempre comete el mismo error en sus relaciones, lo que le ha traído algunos problemas, los más recientes con la cantante española Belinda.

“Siempre he cometido el mismo error en mis relaciones y es muy grande. No he sabido cuidar esa parte de privacidad y lo he aprendido a la mala”, confesó en entrevista con Mara Patricia Castañeda.