Nelson Carreras pone en alto el nombre de Guatemala en La Academia en el quinto concierto

Las semanas avanzan y este domingo se llevó a cabo el quinto concierto del reality show La Academia. Mientras que algunos jóvenes avanzan, otros retroceden, según han manifestado el panel de jueces en repetidas ocasiones y Nelson Carreras sigue en la contienda.

Recordemos que gran polémica se vivió esta semana, luego de que Emilio anunciara su salida del reality show.

Durante el cuarto concierto, el representante no terminó de convencer a los jueces, sin embargo, sigue sobresaliendo. En este quinto concierto, el joven nacido en Cuba de tan solo 21 años, interpretó la canción “Volví a nacer”.

El show estuvo lleno de sorpresas, el cual incluyó confeti, botargas y el gran talento de Carreras.

Una vez más 𝗡𝗘𝗟𝗦𝗢𝗡 nos dejó con muchas más ganas de bailar y seguir disfrutando de su voz. 👏🏼🎤🕺🏻✨ #LaAcademiaEs #LaAcademia 𝗘𝗡 𝗩𝗜𝗩𝗢: https://t.co/YXtYNL3KqP pic.twitter.com/xUclsEUvFz — La Academia (@LaAcademiaTV) June 27, 2022

Sin embargo, la opinión de los jueces estuvo dividida, ya que tanto Ana Bárbara como Gavito coincidieron en que tuvo “algunas desafinaciones”. El primero en opinar fue Horacio Villalobos, quien señaló: “Me gusta mucho, la primera parte, que era sentida, la viviste. Nelson muy bien”.

A continuación, llegó el turbo de Lolita Cortés, quien no dudó en llenar de halagos al artista.

“Todo lo que Nelson vivió fueron una cantidad de trampas. No sé cómo lo lograste, pero lo libraste muy bien. Este señor siguió y siguió. Nelson no me queda más que decirte felicidades”, agregó Lolita.

La dura critica para Nelson Carreras

Arturo López Gavito fue el siguiente. “No llegaste a las notas ni a la ejecución vocal. La energía es interesante y positiva. Eres muy disciplinado. Con buenos prospectos hay que exigir”.

En ese momento, Lola retó al “juez de hierro”; “Sí Nelson sí llegó a las notas, tú le pides disculpas la otra semana”.

Sin embargo, Gavito consideró que el no había cometido ninguna falta, por lo que no tenía que pedir disculpas.

Finalmente Ana Bárbara también afirmó que el joven había tenido un par de desafinaciones.

“Si hubo algunas, pero Guatemala está presente”, puntualizó la famosa cantante mexicana.