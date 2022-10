Subsecretaria adjunta de Asuntos Internacionales del Departamento de Trabajo de EE.UU. se encuentra en Guatemala

La Embajada de los Estados Unidos en Guatemala dio a conocer que la subsecretaria adjunta de Asuntos Internacionales del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, Thea Lee, se encuentra en Guatemala y Honduras esta semana.

La funcionaria estadounidense estará reuniéndose con funcionarios de gobierno, así como con representantes del sector empresarial y de los trabajadores.

Esto con la finalidad de apoyar los esfuerzos para promover el trabajo decente y para mejorar el cumplimiento de los derechos laborales bajo el Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana y Centroamérica (CAFTA-DR), según se indicó.

Lee se reunió con el ministro de Trabajo, Rafael Rodríguez, así como con la ministra de Trabajo de Honduras, Sarahí Cerna, y el viceministro Emilson Motiño para conversar sobre cómo mantener el impulso positivo de los derechos laborales en los dos países.

Esto fue dado a conocer a través de las redes sociales oficiales del Bureau of International Labor Affairs (ILAB, por sus siglas en inglés).

.@ILAB_DOL head Thea Lee met with Ambassador William Popp and Deputy Chief of Mission Daniel Fennell at @usembassyguate to discuss how labor rights and access to decent work can increase prosperity and decrease migration to the United States. pic.twitter.com/xS3awZl5Wj

— @USDOL's Bureau of International Labor Affairs (@ILAB_DOL) June 27, 2022