Madre de Joselin Chacón, la payasita “Chispita”, confirma la muerte de su hija

Victoria Lobo confirmó este viernes que uno de los cadáveres localizados anoche en Villa Nueva es el de su hija Joselin Paola Chacón Lobos, conocida como la payasita “Chispita”, quien tenía más de un mes desaparecida.

Los familiares de la artista acudieron a la sede del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) en busca de información, tomando en cuenta el hallazgo de dos cuerpos en el asentamiento Luz de Cristo, en Villa Lobos II, zona 12 de Villa Nueva.

Los bomberos Voluntarios confirmaron que las víctimas estaban enterradas a seis metros de profundidad y se les ubicó por medio de excavaciones desarrolladas a petición del Ministerio Público (MP).

En el lugar, también fueron hallados los Documentos Personales de Identificación (DPI) de Chacón Lobo y Nelson Estiven Villatoro Escobar, esposos conocidos como los payasitos “Chispita” y “Charquito”, quienes desaparecieron en mayo.

Alfredo Catalán, vocero de la entidad de socorro, señaló que en la zona también había mochilas y maletas en forma de estuches de crayones, pero se ignoraba lo que contenían en su interior, pues correspondía al Ministerio Público (MP) procesar la escena.

#EUNacionales Los socorristas indicaron que no se había podido identificar el sexo ni la edad de los cadáveres.https://t.co/kEGdGkdRc6 — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) July 1, 2022

Las personas fallecidas se encontraban en estado de descomposición, por lo que fueron trasladadas a la morgue sin que se confirmara su identidad.

Los parientes permanecían a la espera de que se concluyera con este proceso y fue hasta la mañana de hoy que se constató que entre las víctimas estaba Chacón.

En cuanto al segundo cuerpo, Lobo aseguró que no pudo definir si se trata de Villatoro Escobar, ya que no tiene la autorización para hacerlo por no ser familiar directo.

#AHORA Tras acudir al Inacif, Victoria Lobo, mamá de la payasita “Chispita”, confirmó que uno de los cuerpos hallados anoche en Villa Nueva corresponde al de su hija | Video: Cortesía Obdulio Cifuentes Más información ► https://t.co/UGbQf6AnSC pic.twitter.com/lFIlkrJVgh — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) July 1, 2022

Más de un mes desaparecidos

Joselin Paola Chacón Lobo y Nelson Estiven Villatoro Escobar, la pareja de payasitos “Chispita” y “Charquito”, desapareció el pasado 9 de mayo.

Los artistas fueron contratados para amenizar un evento en un área cercana a la Central de Mayoreo (Cenma), zona 12, y desde entonces se desconocía su paradero.

Mientras tanto, sus tres hijos de 13, 10 y 7 años permanecen a cargo de su abuela, Victoria de Los Ángeles Lobo, también artista del entretenimiento.

El gremio de payasos ha realizado una serie de movilizaciones para exigir a las autoridades que agilicen la búsqueda de los esposos.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7