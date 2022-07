La OMS reclama una respuesta “urgente” contra la viruela del mono

La Organización Mundial de la Salud (OMS) llamó este viernes a dar una respuesta “urgente” para contener la propagación de la viruela del mono en Europa, donde los casos se han triplicado en las últimas dos semanas.

En un comunicado, el director regional de la OMS, Hans Kluge, pidió a los países europeos que “aumenten sus esfuerzos en las próximas semanas y meses para evitar que la viruela del mono se instale en una zona geográfica más amplia”. “Es imperativa una acción urgente y coordinada si queremos cambiar la tendencia en la carrera contra la difusión de la enfermedad”, consideró Kluge.

“There is simply no room for complacency.” @hans_kluge calls on governments & civil society to scale-up efforts to prevent the spread of #monkeypox as more than 4,500 cases are confirmed across the @WHO European Region.

