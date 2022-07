VIDEO. ¡Gracias, patojos! Guatemala cae en semifinales del Premundial ante Dominicana

El estadio Francisco Morazán fue la sede de un histórico partido para las selecciones revelación del Premundial Sub-20 de Concacaf, República Dominicana y Guatemala, ya con el puesto asegurado al Mundial de Indonesia 2023, jugaban ahora por un lugar en los JJOO de París 2024, el duelo se fue en empate 2-2 hasta los penaltis y la tanda la ganó el cuadro caribeño 4-2.

#VamosGuate | ¡Se termina el sueño Olímpico! Guatemala 🇬🇹 cae en los penales ante Dominicana (4-2) tras empatar 2-2 en los 120 minutos. pic.twitter.com/mGf9lY56wn — El Mejor Equipo (@EUDeportes) July 2, 2022

Guatemala se despide del campeonato con una digna participación, ya que, pese a no conseguir el boleto a los Juegos Olímpicos, justas en las que no participan desde Seúl 1988, la nacional regresará a un Mundial por segunda vez en su historia.

República Dominicana 2-2 Guatemala (Penales 4-2)

El encuentro comenzó con una dinámica distinta a la acostumbrada para el cuadro dirigido por Rafael Loredo, los nacionales fueron quienes propusieron el juego, mientras los dominicanos se replegaron en busca de no dar espacios.

Las bajas de Carlos Santos y su portero estelar en octavos y cuartos de final, Jorge Moreno, no se hicieron notar en el cuadro nacional que al minuto 6′ tuvieron su primera jugada de gol con un derechazo de Allan Juárez que pasó cerca del arco defendido por Xavier Valdez.

Con pocas jugadas de gol, Guatemala no sufría y se mantenía como el dominador, esta manera de juego les dio frutos al minuto 23′, un tiro de esquina jugado en corto, terminó en centro de Daniel Cardoza y de cabeza Arquimides Ordóñez apareció para enviar el balón al fondo de la red y anotar su quinto gol en el torneo.

#VamosGuate | Así fue el gol de Arquimides Ordóñez que abrió el marcador en el estadio Francisco Morazán ⚽ #CU20pic.twitter.com/Bzq1TybMJb — El Mejor Equipo (@EUDeportes) July 1, 2022

La ilusión de Guatemala siguió creciendo en la grama del Morazán, Autogol, una jugada individual de Ordóñez terminó en un centro que fue desviado a dirección de gol por el defensor Sebastián Mañón y colocó al 29′ el 2-0 para la bicolor.

#VamosGuate | Así fue el segundo gol de Guatemala que inició con jugada de Arquimides Ordóñez y terminó en tanto en contra de Sebastián Mañón #CU20 República Dominicana 🇩🇴 0-2 Guatemala 🇬🇹 pic.twitter.com/QMH8ar76aW — El Mejor Equipo (@EUDeportes) July 1, 2022

Guatemala se iba al descanso la victoria 2-0, con esto, la bicolor parecía que no sufriría y tendría 45 minutos de trámite para sellar su pase a París 2024. Pero, el segundo tiempo fue diferente.

Segundo tiempo

República Dominicana, quien no desconoce remontar encuentros, ya que, en octavos de final le dieron la vuelta al partido ante El Salvador hasta en 2 ocasiones, salió al Morazán con la obligación de darle la vuelta al marcador en la segunda parte. Desde la reanudación del juego, Dominicana fue mejor y descolocó a Guatemala.

La primera llegada en la segunda parte llegó a través de un tiro de Guillermo de Peña que detuvo sin complicaciones Aguirre al 48′. De Peña no se rindió y al 62′ su esfuerzo tuvo frutos, un error en la zaga nacional terminó en los pies del caribeño, quien no desaprovechó la oportunidad y descontó para los caribeños.

#VamosGuate Esta fue la primera anotación de República Dominicana 🇩🇴.pic.twitter.com/08b1S5Sm46 — El Mejor Equipo (@EUDeportes) July 1, 2022

República Dominicana necesitó de dos minutos para empatar el duelo ante Guatemala, al 64 un tiro de Edinson Azcona batió a Aguirre y desató la locura caribeña, quien logró venir de abajo y empatar una serie que parecía en su contra. El boleto a París se quedaba sin dueño y ahora ambos países debían emppe

#VamosGuate Este fue el segundo gol de República Dominicana 🇩🇴 y con el que empató las acciones ante Guatemala 🇬🇹 pic.twitter.com/uhhmwMi1Dj — El Mejor Equipo (@EUDeportes) July 1, 2022

Guatemala no pudo reaccionar ante la envestida dominicana, la bicolor tuvo dos intentos más entre su sufrimiento pero el tiro de Corado al 79′ no fue precisos y una jugada de Palencia no pudo ser concluida, esto hizo que el encuentro se fuera al tiempo extra con el 2-2 en el marcador.

Prórroga

La dinámica de los tiempos extras fue la de la segunda parte, los nacionales se vieron dominados por los caribeños. Cabe resaltar que el factor físico fue importante para Guatemala, ya que, este encuentro fue su tercer partido seguido que tendría 120 minutos.

¡El VAR aumenta el sufrimiento de Guatemala!

Al minuto 114′ hubo una jugada dentro del área que terminó con derribo a Daniel Cardoza, el referí Daneon Parchment marcó penal, pero luego de revisar el VAR revirtió su decisión y el juego se fue a penales.

Penales

El mejor aliado de Guatemala en octavos y cuartos de final, la tanda de penaltis, esta vez no estuvo del lado nacional y con un 4-2 en esta fase, la bicolor cayó en semifinales y se quedó a un juego de estar en París 2024.