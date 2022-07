“Lo dije desde un principio, este grupo está para muchas cosas y lo demostramos”, dice Franco

Durante la celebración del acto de bienvenida de los jugadores Sub-20 de Guatemala que lograron la histórica segunda clasificación de la bicolor a un Mundial de esta categoría, Figo Montaño y el capitán de la bicolor, Jonathan Franco, hablaron sobre la participación nacional en el Premundial.

#VamosGuate | Así entonaron el himno nacional los jugadores de la Selección Sub-20 en su acto de bienvenida tras conseguir el boleto a Indonesia 2023 🇬🇹🥳 https://t.co/TX3EXg6jGI 🎥: @noel_solis pic.twitter.com/WRxfOvTdt6 — El Mejor Equipo (@EUDeportes) July 4, 2022

Los dos jugadores de Municipal fueron constantes en los onces publicados por Loredo durante el camino del Premundial Sub-20 de Concacaf que terminó con Guatemala clasificando hasta las semifinales y que con el boleto al Mundial 2023 asegurado, se quedaron a un triunfo de clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Las palabras de Jonathan Franco

El capitán de la Sub-20 fue una de las tres personas que habló en la tarima de presentación de los jugadores, junto a él también lo hicieron el técnico Loredo y el presidente de la Fedefut, Gerardo Paiz.

“Quiero agradecerles a los que se hicieron presentes, a los directivos y a mis compañeros, sin ustedes esto no fuera posible, su apoyo fue incondicional para nosotros”, inició Franco.

“Yo lo dije desde un principio, este grupo está para muchas cosas y lo demostramos”, dijo el capitán quien finalizó sus palabras bajo el grito de “¡Vamos Guate!”.

Las palabras de Figo Montaño

Figo Motaño habló luego del acto de bienvenida para los medios de comunicación, el nacional expresó su emoción sobre el triunfo conseguido y habló sobre su futuro defendiendo los colores de Municipal.

#VamosGuate | "Estoy cansado, pero la gente me hace sacar energías", dice Figo Montaño, seleccionado Sub-20 de Guatemala 🇬🇹 https://t.co/TX3EXg6jGI 🎥: @noel_solis pic.twitter.com/YbcLX2z04K — El Mejor Equipo (@EUDeportes) July 4, 2022

“Esto es único y estoy feliz, quiero agradecer a la gente que se hizo presente en este acto”, inició Montaño.

“La verdad estoy cansado, pero la gente me hizo sacar energías al darles firmas y fotos”, añadió.

Sobre su futuro Montaño dijo que espera continuar defendiendo los colores de Municipal, pero no tiene claro lo que le depara. “Si me quedo me gustaría debutar con Municipal, se hará lo que Dios quiera”, concluyó.