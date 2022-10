Giammattei: “Cincuenta por ciento de las drogas que se consumen en el mundo, se consumen aquí (EE.UU.)”

El presidente de la República, Alejandro Giammattei, accedió a una entrevista al sitio web de noticias, Breitbart News Network, en donde se refirió al tema del narcotráfico y las drogas.

Esta intervención por parte del mandatario guatemalteco se realizó durante su gira por Washington, en Estados Unidos.

Además, mencionó a las personas que trasiegan las drogas en las calles, “pushers”, preguntándose en dónde termina ese dinero, “en los bancos de aquí”, se respondió.

Por otro lado, el presidente nuevamente volvió a mencionar que desde Venezuela salen las drogas que pasan por Guatemala y se encaminan hacia Estados Unidos.

Esto fue lo que dijo:

“Cuando nosotros vemos todos los días que bajan los aviones a Venezuela, que se sabe que en Venezuela bajan los aviones -que, por cierto, ahorita hay negociaciones con Maduro, ojalá que negocien que no bajen los aviones con drogas allí- pero 95% de las trazas aéreas bajan en Venezuela, van vacíos, no llevan dinero, van vacíos, y suben con drogas… ¿dónde está el dinero?”

Además, mencionó que es en el país del norte en donde se deben controlar el consumo y el lavado de dinero.

También aseguró que es en Estados Unidos en donde deben realizarse campañas antidrogas en conjunto con los países aliados, incluido Guatemala.

“Es una consecuencia de algo que está ocurriendo aquí y en el cual, ese esfuerzo de EE.UU. en combatir las drogas tiene que iniciarse con campañas aquí y con los socios, allá, nosotros trabajando, para que eso no se dé. Pero, si sabemos de dónde salen los aviones, ¿por qué EE.UU. no ha hecho nada porque los aviones no salgan de Venezuela? Ah, perdón, están negociando petróleo”, dijo, con sorna.