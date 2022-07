Premios Estela da a conocer a los artistas clasificados para este año

El equipo de Premios Estela se prepara para celebrar su sexta edición en este 2022.

Nuevamente las sociedades de gestión colectiva de Derechos Conexos Musicartes y Aginpro,

nos traen los Premios Estela, que vienen a dar alegrías y emociones a los fanáticos de los artistas

centroamericanos.

Las categorías sujetas a convocatoria son aquellas en donde los artistas, sus managers, editoriales

o sellos discográficos inscriben su material lanzado en un período determinado. Este material es

analizado en su totalidad por un grupo de expertos invitados a participar.

Esta 6ta edición ha sido de las más reñidas, con tanto talento que inscribió su material lanzado

en el 2021.

Ellos son los finalistas para cada una de las categorías:

Nominados en mejor canción Hip Hop / Rap / Trap

Rebeca Lane feat. Primmobeatz La Tatuana

PKDO Ajenos

KING OLIVER Doble via

RUMBA PAPAN FEAT. LEYTON EME Juego de Muñecas

Weedmacker Ayee!

Ancestro Alerta de fuego

Lou G Original

Pamela Groove Loca

Nominados en mejor electrónica

JERGUS FEAT. ALBERT SINGUEL Getting Over

Paulo Sepp Nobody

Master Fad3r Impulsos Opuestos

Paulo Sepp The Only One

EDWIN AJTUN FEAT. LUKE & KAYLEE WHERE I WANNA BE

RADIO VIEJO FEAT. PUERTO AEREO Juguete

Nominados en mejor gospel

SILAS GONZALEZ FEAT. MIEL SAN MARCOS Sopla

ALAS Eres El Fuego

Saeta Te Entrego

Juan Diego Paiz Acércate a él

GRACIA Tu Gracia Bastará

Byron Yool Dame Fe

Nominados en mejor indie

FABIOLA ROUDHA FEAT. GHETTO & JONA MENDEZ Cuando todo es gris

Fabiola Roudha Siempre sale el sol

Diego Ález Improvisar

Adriana Rosso LET ME GO

Fabiola Roudha Aun en la distancia

Val Torres Synchrony

Lucia Montepeque Esperanza

Nominados en mejor canción jazz

ROSSE AGUILAR FEAT. VICTOR ARRIAZA & EL CHAMO SUAREZ Que todo el mundo sepa

Juan Carlos Murga Vuelo Alto

Daniel Piedrasanta XI Noviembre

Dina Ramírez Febrero

NOMINADOS MEJOR CANCION REGIONAL

Javier Garistú Hoy en tu boda

Osnel Estrada Ahora te me vas

Marvin Trompeta Aprender A Querer

Yensy Velásquez La Dama de la Banda Te Va a Doler

Yensy Velásquez La Dama de la Banda Por qué Volviste?

Nilda La Jefa ENTIENDE QUE YA

Nominados en mejor canción marimba

GIOVANNI ROBLERO Y SU MÚSICA MARIMBA EL VALLE SONRISAS DE GRACIELA ALICIA

Marimba Maderas de Quetzaltenango Las Sonrisas de Fatima Moserrtah

Los Patanes Abrazo de Tamal

INTERNACIONALES CONEJOS FT. MISERIA CUMBIA BAND LA CUMBIA DEL CHINO

Marimba Orquesta La Soberana SALAMATECA

MARVIN TROMPETA -Tres Latino FEAT ARTURO XICAY Mi Trompeta

Nominados mejor canción metal

ColochoRockstar #1

Pepió Never Turning Away

As The Flames Burn Lord of the Abyss

Antharida Rebelión

ATRIOS InfiniITY

NOMINADOS MEJOR CANCIÓN POP

Zelaya Tal Vez Verás

El Tambor de la Tribu Me Hace Falta Tu Calor

Fabiola Roudha Siempre Sale el sol

Voelin No Era Verdad

Zelaya Debajo de la Luna

Yariff Ven

Dennis Arana EN MIS SUEÑOS

HANCER FEAT. GABY LUNA & BARRILETE Nuestro Amor (Remix)

Dennis Arana PRIMERA OPCION

Dennis Arana NO HAY ERROR

NOMINADOS MEJOR CANCION REGGAE

Ronny Roots Te tengo que olvidar

Kenny Scarlett FEAT. RYGHIN SELECTA Diganle

Sr.Licho USTED

Muisis Skapate

Ferxa Fenomenal

Los Tamales No Me Digas (versión sencillo)

Mr. GanjahMan Quema Por Dentro

NOMINADOS MEJOR CANCIÓN ROCK

Planeta Panamericana De Esta Enfermedad

Planeta Panamericana Dios Tiene El Amor

Sunday Funday Ya No Queda Nada

Tremellia Rum

LAMBOUR Dejavu

Morfina Vete

NOMINADOS MEJOR CANCIÓN TROPICAL

IBERE Bolero Animal

Alfredo José y La Colección FEAT. Ligia Morales Cosas del amor

JD Porras FEAT. ADRI Palmera (Tú Y Yo)

La Tripulación FEAT. Los Nenes de Puerto Rico Contigo en Navidad

Hancer feat. Gaby Luna & Barrilete Nuestro Amor (Remix)

Capitán Eléctrico y su Conjunto Electrónico FEAT. ISA SANTIZO Quiero verte una vez más

Cazzali fEAt. 7 Muekas Tapizado

INTERNACIONALES CONEJOS FEAT. MISERIA CUMBIA BAND LA CUMBIA DEL CHINO

Marimba Orquesta La Soberana SALAMATECA

Marvin Trompeta -Tres Latino Besame Otro POco Mas

NOMINADOS MEJOR CANCIÓN URBANA

Voelin No Era Verdad

7 MUEKAS FEAT. LOU G & WEEDMACKER Dm

Ale Mendoza Dile A Tu Mamá

DoggyStyle feat. kiki & el tambor de la tribu Ay Amor (Doggy Remix)

DENNIS ARANA FEAT FRANCELY ABREU YA NO DUELES

Dennis Arana ME GUSTA

Jay Music Bailando pegado

Sabrina La Princess Más y Más

La Saga Booty

Gangster Baila Lento

NOMINADAS MEJOR VOZ FEMENINA

Fabiola Roudha Siempre sale el sol

Zelaya Tal Vez Verás

Zelaya Debajo de la Luna

Fabiola Roudha Aun en la distancia

Marjorie von Ahn Dicen que somos iguales pero no

Zelaya Thiago

Meli Donis Yo te conozco

Marian Corzo LUNA DE ITZA (LUNA PETENERA)

PKDO Calladitos

NOMINADOS MEJOR VOZ MASCULINA

Voelin No Era Verdad

Dennis Arana VOY A ESTAR BIEN

Dennis Arana Me Canse

Ronny Roots Te tengo que olvidar

Mario David Canción para un pueblo dormido

Vi Ale Dime que si

THYAN V FEAT THE OFFICIAL DELTA Dosis De Ti

Alex Lima YA NO

NOMINADOS MEJOR FEATURING

Rosse Aguilar FEAT ALFREDO CACERES Ven a mi

SAETA FEAT. DANI MACHINE & CHESARY Vengo Adorar

La Tripulación FEAT. Los Nenes de Puerto Rico Contigo en Navidad

Hancer feat. Gaby Luna & Barrilete Nuestro Amor (Remix)

Fer Villanueva FEAT. Van Chomali Loco Contigo

Capitán Eléctrico y su Conjunto Electrónico FEAT. ISA SANTIZO Quiero verte una vez más

DENNIS ARANA FEAT FRANCELY ABREU YA NO DUELES

TOTI FEAT. JONO JONES Te complace

FABIOLA ROUDHA FEAT. GHETTO & JONA MENDEZ Cuando todo es gris

7 MUEKAS FEAT. LOU G & WEEDMACKER Dm

REBECA LANE FEAT SARA CURRICHICH & PRIMOBEATZ Kixampe

El tambor de la tribu FEAT. DoggyStyle & kiki Ay Amor (Doggy Remix) Feat. Kiki

El jurado calificador que elegirá a los ganadores de la sexta Edición de Premios Estela está

conformado por Ariel García – GUATEMALA (Productor Musical y Grammy/Estela Winner), Michel

Herrera – CUBA (Músico, arreglista y productor musical / Grammy Winner), Pablo León – COSTA

RICA (Músico y Productor Musical), Rolando López – GUATEMALA (Músico de artistas “main

stream” y productor musical residente en México), Fernando Pérez – GUATEMALA (músico y

productor musical) & Juan Pablo Marroquín (Emprendedor y curador musical propietario de la

compañía distribuidora digital Made In Guate).

¿Cómo votar?

En agosto se podrá votar en otro segmento de categorías que se presentarán en la página web www.premiosestela.com. Se debe estar atento a las redes sociales para conocer el procedimiento.

Premios Estela será un evento abierto a todo público. Pronto compartirán los precios y cómo adquirir las entradas. El evento será el 25 de septiembre en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

