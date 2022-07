Ciclistas se retiran del Tour de Francia tras dar positivo por Covid-19

El Tour de Francia registró este sábado los primeros casos de Covid-19 y la consiguiente retirada de ciclistas, uno de ellos un compañero del maillot amarillo esloveno Tadej Pogacar.

“El covid no es un rival, pero sí un parámetro que puede afectar las cosas. Puede arruinar el Tour, pero mis rivales son equipos como el Jumbo y el Ineos”, comentó Pogacar este sábado en Lausana (Suiza), tras la disputa de la octava etapa, donde fue tercero en un sprint que ganó el belga Wout Van Aert.

“Todos los días, en las subidas, hay mucha gente animándonos y gritándonos de cerca. Es algo que me gusta mucho, pero eso aumenta también las posibilidades de infección por el virus. Espero que se quede ahí”, añadió la estrella eslovena, gran favorito a coronarse en los Campos Elíseos de París.

El noruego Vegard Stake Laengen (UAE) dejó la carrera antes de la salida de esa octava etapa, en Dole, igual que el francés Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën), también positivo al coronavirus.

“Vegard dio negativo ayer por la mañana en el protocolo interno del test de rutina del equipo. Pero mostró síntomas de malestar en la garganta la noche última”, explicó el médico del equipo emiratí, Adriano Rotunno.

“El test antigénico dio positivo y fue confirmado por un test PCR esta mañana”, añadió el médico.

Unos minutos antes, el equipo de Bouchard había anunciado la retirada de su escalador, vencedor en el pasado del Gran Premio de la Montaña en el Giro y en la Vuelta, pero neófito en el Tour.

Bouchard, que sufrió en el curso de la séptima etapa, dio positivo por la noche y fue inmediatamente aislado del resto del grupo, precisó la formación.

Estos casos son los primeros de ciclistas del pelotón, pero la nueva ola del covid ha provocado abandonos en los equipos técnicos de varios equipos, tanto entre el personal como en la dirección de las formaciones.

