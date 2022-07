VIDEO: Realizan funeral de Shinzo Abe, ex primer ministro japonés asesinado

Familiares y amigos del ex primer ministro japonés, Shinzo Abe, asesinado el viernes en Nara, le rindieron homenaje en la capital, Tokio. El carro fúnebre con los restos de Abe llegó al templo de Zojoji la tarde del lunes (hora local), para este funeral que congregó a autoridades y empresarios.

Former Japanese PM Shinzo Abe's body arrives in Tokyo, the funeral is to be held tomorrow in the presence of close friends. #ShinzoAbe pic.twitter.com/pDzg1qqnXG

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, quien viajó a Tokio para acompañar el funeral, calificó a Abe de “hombre con visión de futuro”. El funcionario norteamericano entregó al actual primer ministro de Japón, Fumio Kishida, una carta del presidente de EE. UU., Joe Biden, dirigida a la familia del fallecido funcionario. “Cuando un amigo está sufriendo el otro viene”, dijo Blinken, añadiendo que Abe “hizo más que cualquier otra persona para llevar a nuevas alturas la relación” entre ambos países. “Vamos a hacer todo lo que podamos para ayudar a nuestros amigos a sobrellevar la carga de esta pérdida”, indicó, calificando a Abe como “hombre con visión de futuro y con la capacidad llevar adelante esa visión”.

I led a moment of silence with @USAmbJapan and my team at @usembassytokyo to honor the memory of the United States' dear friend, Prime Minister Abe. His legacy will continue to endure with future stewards of the U.S.-Japan Alliance. pic.twitter.com/ICIhkm5dV2

