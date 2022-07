Destrozan a Kim y Khloé Kardashian por Photoshop al posar en bikini

Kim y Khloé Kardashian se encuentran disfrutando de un viaje en las islas de Turks y Caicos por la celebración de cumpleaños de la madre de True.

Las famosas hermanas han presumido fotos en redes sociales, pero los usuarios rápidamente señalaron su uso de Photoshop para alterar su imagen.

Ellas presumieron presumieron fotos en bikini mientras disfrutaban del mar. Ambas usaron trajes de baño en color negro.

Aunque recibieron muchos ‘me gusta’, algunos usuarios notaron que si se miraba la foto de cerca se notaba el abuso de retoques para modificar el cuerpo de las hermanas y lograr que se vieran más delgadas.

-->

Kardashian fans slam Kim and Khloe for ‘ridiculous’ photoshop & claim stars have ‘uneven waist’ in new bikini pics https://t.co/Akxa92Bzdn

— kurii007 (@kurii007) July 11, 2022