Mónica Dossetti por fin habla tras estrangulamiento de su hermano

A través de redes sociales se hizo viral un video donde aparece Mónica Dossetti siendo estrangulada por su hermano José Dossetti, quien es un reconocido productor y director.

Las imágenes de la actriz han causo controversia, pues ella se encuentra en una silla de ruedas luego de que fue diagnosticada con esclerosis múltiple.

El video de inmediato causó gran indignación, pues además de que se trata de una mujer, la víctima no se puede defender por la terrible enfermedad que padece. De hecho este fue el motivo por el que se retiró de la actuación en 2015 cuando tenía 49 años.

En entrevista para el programa ‘Venga la Alegría’, dio algunos detalles, donde confesó que no ha podido tratar la esclerosis múltiple como es debido, ya que no cuenta con los recursos suficientes para recurrir con un especialista.

Durante su conversación se veía que le costaba trabajo hablar, pero continúo con la entrevista y destacó que ya lleva muchos años luchando con la enfermedad.

“Hace muchos años, pero no lo tengo claro porque me duele un poco hablar. Estoy en Tepoztlán ahorita, estaba en Puebla en casa de mi mamá”.

Sobre la difusión del video en donde se puede ver la agresión de su hermano, puntualizó que ella cree que fue su vecino fue quien dio a conocer las imágenes.

“Si, yo creo que lo subió Pepe Cabello, mi vecino de aquí enfrente”.

Pese a toda la indignación que hay, Mónica Dossetti se habría negado a ejercer acciones legales en contra de su hermano y confesó cuáles son sus motivos para no denunciar la agresión de la que fue objeto.

Dijo que no ha querido presentar una demanda ya que es el único hermano que le queda, ya que su otro hermano Carlos murió y ya no está dispuesta a perder a otro familiar.

“De la chingada, pero pues es mi hermano, no se vale ya perdí uno y este no quiero perderlo”.

El fiscal a cargo explicó que la conducta de José Dossetti fue “alterada” presuntamente por la “ingesta de algún medicamento”.

Aunque la actriz no ha querido denunciar, el caso podría llegar a manos de un juez si la investigación comprueba que fue un intento de feminicidio.

