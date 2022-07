El Bayern acepta la oferta del Barça por Robert Lewandowski

El final de la novela sobre el futuro de Robert Lewandowski parece llegar a su final durante este fin de semana, este viernes diversos periodistas y medios internacionales han hecho eco sobre el acuerdo cerrado entre FC Barcelona y Bayern, la cual permitirá que el polaco recale en el equipo culé por una cifra que ronda los 50 millones de euros.

El cuadro bávaro, que parecía no dar su brazo a torcer, había puesto un precio de salida a Lewandowski cercano a los 60 millones de euros y previamente había rechazado una oferta del Barça, la cual era de 40 millones. Pero este viernes la historia en la negociación ha cambiado y diversos reportes indican que los alemanes han aceptado una oferta de 45 millones fijos más 5 en variables.

Robert Lewandowski to Barcelona, here we go! FC Bayern have just told Barça that they have accepted final proposal. Agreement finally in place between all parties. 🚨🔵🔴 #FCB

Lewandowski asked Bayern to leave also on Friday – he will jlin Barcelona during the weekend. 🇵🇱 pic.twitter.com/nmodHuNscw

