Surge nuevo caso de dopaje dentro de la Major League Soccer

La Major League Soccer (MLS) suspendió por 10 juegos por dopaje al defensor de Sporting Kansas City Kortne Ford y lo multó con el 20% de su salario anual, informó este viernes la institución.

El estadounidense, de 26 años, dio positivo por una sustancia no especificada para mejorar el rendimiento en una violación de los protocolos de la MLS, la entidad del fútbol norteamericano.

La prohibición comenzó a regir el miércoles e impide que Ford participe en partidos de exhibición, torneos y entrenamientos, añadió la MLS.

Ford será elegible para regresar con Sporting Kansas City el 13 de septiembre contra DC United, equipo que ahora es dirigido por el inglés Wayne Rooney.

El defensa jugó en 2017 y 2018 para Colorado, pero se sometió a una cirugía de rodilla en 2019 y 2020 y no jugó ninguna de las temporadas.

Esta temporada, Ford disputó 12 partidos con el Sporting, nueve como titular. Tiene un gol en 47 partidos de la MLS en su carrera. En esta temporada ya acumulaba un gol con el equipo de Kansans, el cual llegó el pasado 22 de junio en la victoria 6-0 sobre el Union Omaha en la U.S. Open Cup.

Huge header home!

Kortne Ford with his first in Sporting Blue ☝️ pic.twitter.com/QBdwhXlWcj

— Sporting Kansas City (@SportingKC) June 23, 2022