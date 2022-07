“Hicimos partidos de alto nivel”, dice José Pinto

Luego de su paso por el Tacuary FC, de la Primera División de Paraguay, José Pinto se enfundó de nuevo la camiseta de Comunicaciones en los amistosos que sostuvieron en los Estados Unidos y ve con optimismo las competencias que se avecinan.

“Obtuve cosas muy positivas, especialmente en lo deportivo y a nivel personal”, la experiencia “me deja un crecimiento importante en el que aprendí mucho tanto en lo profesional como en lo humano, esperamos que todo ese crecimiento que pude lograr allá, lo pueda transmitir ahora acá”, dijo Pinto a su salida del Aeropuerto La Aurora, tras el retorno del equipo.

Pinto también dijo que Comunicaciones peleará con todo en los torneos que se aproximan. “Estamos para dos torneos, vamos a competir y a tratar la manera de dar lo mejor de nosotros. Es una gran responsabilidad estar en Comunicaciones, aquí solo sirve ganar y aportar en los títulos, vamos a trabajar para ello y conseguir los objetivos como institución”, expresó.

“Tuvimos grandes partidos con rivales importantes, fueron juegos de alto nivel, el grupo ha ido bien, hay mucho que trabajar y mejorar, pero iremos paso a paso. Esperamos llegar en óptimas condiciones al inicio del torneo”, agregó el defensor.

Mientras que sobre el debut en el Torneo Apertura, ante Xinabajul, expresó: “Es un rival complicado que en su casa será difícil, pero trataremos de recuperarnos de la mejor manera para llegar en óptimas condiciones a ese partido. Vamos por los tres puntos”.

Y sobre cómo se encuentra físicamente, Pinto dijo que “me sentí bien en estos partidos, vengo de no parar, no tuve un solo día de vacaciones y eso es importante porque en el tema deportivo estoy bien y espero ir mejorando”, y sobre gol en Estados Unidos, manifestó: “Es algo que me da confianza a la hora de trabajar, pero espero ir mejorando”.