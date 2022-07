¿Cómo murió Debanhi? Revelan causa de su muerte tras nueva necropsia

La Fiscalía del Estado de Nuevo León, en México, informó el lunes, 18 de julio de 2022, que Debanhi Escobar murió por asfixia por sofocación y que su cuerpo no presentaba signos de haber sufrido violencia sexual.

De acuerdo con Felipe Edmundo Takeshi Medina, director del Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Debanhi no murió ahogada en la cisterna, como siguieron primeras versiones de las autoridades de Nuevo León.

“La causa de muerte de Debanhi se debió a una asfixia por sofocación en su variación de obstrucción de orificios respiratorios. (…) se dio tres a cinco días antes de encontrarse la víctima. No se encontró ningún tipo de lesión que sustentara violencia sexual y se descarta por completo asfixia por sumersión”, dijo Takeshi Medina.

El especialista agregó que tampoco hay evidencia de violencia sexual en contra de la joven de 18 años.

El padre de Debanhi, Mario Escobar, agradeció a las autoridades de Nuevo León por dar a conocer la información y expresó que “se debe seguir ese camino”, luego de la información que dieron los especialistas.

El pasado 1 de julio, el cuerpo de la joven fue exhumado por las autoridades de Nuevo León. La acción se le realizó con el fin de practicar una nueva necropsia y así cotejar los dictámenes forenses, uno por parte de la Fiscalía del estado y otro independiente solicitado por los familiares de Debanhi.

🚨 Faltan unos peritajes que mandaron hacer a Inglaterra, falta saber dónde estuvo el cuerpo de mi hija, no hay detenidos, toda la información de sospechosos la he entregado a la Fiscalía, no hay nada cerrado, la agresión sexual queda descartada: Mario Escobar, padre de Debanhi

— Avi 🦆 (@avieu) July 19, 2022