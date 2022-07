OMS advierte de temporadas “difíciles” por aumento de casos de Covid-19

La oficina europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió el martes de un otoño e invierno “difíciles” ante el aumento de casos de Covid-19 y el relajamiento de las medidas de vigilancia. El organismo urgió a los países a abordar “con urgencia las brechas en el monitoreo y la respuesta a la pandemia para evitar muertes evitables”.

En un comunicado, el director regional de la OMS para Europa, Hans Kluge, dijo que la situación actual es “similar a la del verano pasado”. Sin embargo, “esta vez, la ola de Covid-19 está siendo impulsada por sublinajes de la variante Ómicron” añadió. El rápido aumento de los casos, aunado a “un relajamiento de la vigilancia” ha llevado a la organización a “pronosticar un otoño e invierno que serán un desafío en la región europea”.

Today @WHO_Europe is releasing its autumn/winter strategy for #COVID19 & other respiratory viruses – to help prepare for the coming waves of infection. Waiting for the autumn to act will be too late. https://t.co/i6jwcvp7dQ

La OMS también urgió a poner en marcha una estrategia de Covid-19 durante esta temporada “para ayudar a preparar las próximas olas de infección”. “Esperar para actuar en otoño será demasiado tarde”, subrayó el experto.

Según Kluge, el número de nuevas infecciones en la región Europa de la OMS (que incluye a 53 países) se ha multiplicado por tres en las últimas seis semanas. Si bien las tasas de hospitalización se duplicaron en el mismo período, las admisiones a las unidades de cuidados intensivos (UCI) “hasta ahora se han mantenido relativamente bajas”. Sin embargo, cerca de 3 mil personas mueren todavía por el Covid-19 en Europa cada semana, subrayó.

La semana pasada, la OMS advirtió que el aumento de infecciones por Covid-19 demuestra que la pandemia está “lejos de haber terminado” y recordó que la mantiene como una de las mayores emergencias de salud pública a nivel internacional. “Nuevas oleadas del virus demuestran una vez más que el covid-19 está lejos de haber terminado”, declaró el director de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

The #COVID19 Emergency Committee met & concluded that the outbreak remains a Public Health Emergency of International Concern. New waves of the virus show that the pandemic is not over. We must push back with safe & effective tools to prevent infections, hospitalizations & deaths https://t.co/9KeqSriZWH

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) July 13, 2022