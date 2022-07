“Luis me gritó ‘Papa, cuatro del mundo’ y me rodaron las lágrimas”, expresa el padre de Grijalva

Como parte fundamental del desarrollo de muchos de los atletas mundiales, el apoyo de los padres hacia los hijos les permite crecer como personas y guiarse a lo largo de sus carreras, tal es el caso de Silver Grijalva, padre del atleta guatemalteco Luis Grijalva, quien se siente orgulloso de los logros cosechados por su hijo.

Don Silver García realizó un viaje de ocho horas junto a un amigo de secundaria de su hijo, un antiguo entrenador estudiantil del atleta y la esposa del anterior entrenador para estar presente en las gradas del Hayward Field en la final del Mundial de Atletismo apoyando a Luis.

El padre del cuarto mejor corredor del mundo en el Mundial de Atletismo realizado en Obregón, Estados Unidos, al igual que miles de guatemaltecos en el país norteamericano, trabaja sin descanso para tener una mejor calidad de vida. De lunes a viernes labora en una fábrica de hacer gabinetes y los fines de semana hace extras en un carwash.

Durante una plática con las voces de El mejor Equipo de Emisoras Unidas, Silver García habló sobre los sueños de su hijo, el apoyo de los guatemaltecos hacia el corredor nacional, la meta pendiente de visitar Guatemala y cómo vivió como padre la final de su hijo en el Mundial.

Don Silver agradece el apoyo de Guatemala hacia su hijo

“La verdad fue una bendición verlo competir a ese nivel, estoy muy feliz al igual que la gente de Guatemala. Se les agradece mucho la gente guatemalteca, Luis si siente su apoyo”, inició el Don Silver.

“Luis es un muchacho muy humilde y sencillo, creo que por su manera de ser la gente de Guatemala lo quiere mucho”, expresó.

¿Pudo charlar con su hijo tras la final?

“A Luis solo lo pude ver de lejos, no tuve tiempo de hablar con él porque realizó unas entrevistas y solo de lejos nos pudimos comunicar, a la distancia me gritó ‘Papa, cuatro del mundo’ y en ese momento me rodaron las lágrimas”, respondió´.

¿Cómo es la relación con su hijo?

“Conmigo bromea mucho, yo lo molesto diciéndole que se quite las ‘greñas’ y él me responde que le digo eso porque me da envidia ya que yo no tengo pelo”, comentó entre risas el padre del atleta.

“Lo veo unas tres veces en el año, si el no puede venir voy yo. Siempre mantenemos la comunicación, pues la distancia de dónde vivimos son 11 horas en carro”, añadió.

¿Cuáles son los sueños de su hijo?

“Él sueña con ser cada vez más rápido y con formar parte de los Juegos Olímpicos de 2024 y si se puede los de 2028. Entre sus mentas está conseguir una medalla para Guatemala”, comentó.

¿Desean regresar a Guatemala?

“Mi deseo es regresarme para Guatemala, uno viene a Estados Unidos por su situación económica, pero ya estoy cansado de trabajar y trabajar, llevo mucho tiempo de no compartir con con mi familia”, expresó emocionado Don Silver, cuya voz se entrecortó por los sentimientos encontrados.

“En el caso de Luis me dice que quiere ir a Guatemala, pero a él le cuesta tener un permiso para salir del país, cuando pueda arreglar su situación lo primero que quiere hacer es ir a conocer Guatemala”, concluyó un emocionado padre, quien desea enseñarle su país a su hijo.