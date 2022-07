Biden termina su aislamiento tras recuperarse del Covid-19

El presidente de EE. UU., Joe Biden, terminó el miércoles su aislamiento tras recuperarse y dar negativo a dos pruebas de Covid-19, volviendo al Salón Oval seis días después de que se anunciara que estaba contagiado. Biden, de 79 años y que ya había padecido Covid-19, apuntó que está completamente vacunado y reiteró que hacerse tests preventivos y utilizar el Paxlovid terapeutico evita muertes, recordando que todo lo anterior esta disponible en forma gratuita en el país.

“No necesitas ser el presidente para obtenerlo”, dijo, instando a los estadounidenses a visitar el sitio web del gobierno sobre la enfermedad. “El mismo tratamiento que tuve, lo pueden tener ustedes”. El presidente dijo, asimismo, que su recuperación debería inspirar a los estadounidenses a aprovechar las vacunas y tratamientos gratuitos.

Poco antes, Biden bromeó con su vuelta: “Pensé que escucharía el estruendo de mi personal gritando: ‘Volvió’”, bromeó ante una multitud de empleados congregada en el Rosedal de la Casa Blanca, al salir por primera vez tras su aislamiento. “Y ahora me voy al Salón Oval”, sentenció. A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, también mostró la prueba negativa de Covid-19 y agradeció el trato que recibió por parte de los doctores.

Back to the Oval.

Thanks to Doc for the good care, and to all of you for your support. pic.twitter.com/Cfzn1zAKJF

— President Biden (@POTUS) July 27, 2022