VIDEOS: Terremoto de magnitud 7.0 deja al menos 5 muertos en Filipinas

Al menos 5 muertos y decenas de heridos, así como severos daños materiales, dejó un fuerte terremoto de magnitud 7.0 en el norte de Filipinas, el cual fue sensible hasta la capital, Manila, a más de 300 kilómetros del epicentro.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro del temblor se localizó en la provincia montañosa de Abra, en la isla principal de Luzón, y este se registró a poca profundidad. Filipinas suele ser sacudido por sismos debido a su ubicación en el “Anillo de Fuego” del Pacífico, un arco de intensa actividad sísmica que se extiende de Japón al Sureste Asiático y la cuenca del Pacífico.

Today’s M7.0 EQ on Luzon Island, Philippines occurred in the Sunda plate zone. Since 1970, 11 earthquakes greater than M6.5 occurred within 250 km of today’s quake.https://t.co/Ezv3eCOekm

— USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) July 27, 2022