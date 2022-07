VIDEO. Will Smith reaparece para disculparse con Chris Rock

Will Smith reapareció en un video para disculparse con Chris Rock por lo que sucedió en los Premios Oscar. El actor admitió estar “empañado” en los momentos predecesores al suceso y ese fue el motivo por el que no se disculpó con el presentador.

“Estaba fuera de línea y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”, declaró el famoso actor.

“Me comuniqué con Chris y el mensaje que regresó es que no está listo para hablar, pero cuando lo esté, se comunicará. Te diré, Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable, y estoy aquí siempre que estés listo para hablar”, agregó.

Además el actor también se disculpó con la madre y el hermano del presentador. “Esa fue una de las cosas de ese momento que no me di cuenta. No estaba pensando en cuántas personas se lastimaron en ese momento. Quiero disculparme con la madre de Chris, con la familia de Chris, especialmente con su hermano Tony Rock”, continuó Smith.

Will Smith obtuvo el Oscar a Mejor Actor por su papel en ‘King Richard‘.

En el video, explicó que su esposa Jada no le pidió que hiciese algo al respecto, tras la broma sobre su alopecia. También concluyó que decepcionar a la gente, incluida su esposa, siempre ha sido su peor pesadilla: “Decepcionar a la gente es mi trauma central. Odio cuando decepciono a la gente, por lo que duele psicológica y emocionalmente saber que no estuve a la altura de la imagen y la impresión que la gente tiene de mí”, explicó.

“El trabajo que estoy tratando de hacer es que estoy profundamente arrepentido, y estoy tratando de arrepentirme sin avergonzarme de mí mismo. Sé que fue confuso. Sé que fue impactante, pero les prometo que estoy profundamente dedicado a poner luz, amor y alegría en el mundo”, concluyó.

