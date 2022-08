¡Cobán vuelve a golear! Los “príncipes azules” suman su segunda victoria del campeonato

Cobán Imperial, similar a la primer jornada, fue el club encardo de abrir la segunda fecha del torneo Apertura 2022 y esta vez como local recibió a Xinabajul-Huehue en el estadio José Ángel Rossi, los “príncipes azules” siguen en racha y suman su segundo triunfo al hilo tras derrotar 2-0 al cuadro de los Cuchumatanes.

#Apertura2022 | ¡Final! Cobán Imperial 👑 sigue con paso firme y derrota 3-1 a Xinabajul-Huehue 🔰 en el primer partido de la fecha 2 de Liga Nacional. pic.twitter.com/96GOFlKHUA — El Mejor Equipo (@EUDeportes) July 30, 2022

Cobán Imperial 3-1 Xinabajul-Huehue

El cuadro cobanero desde los primeros minutos mostró su intención de hacerse con el partido y no sufrió para manejar los tiempos ante un mermado Xinabajul, los huehuetecos durante la primera parte no hicieron daño en el arco de Luis Morán más que un tiro de Gerson Tinoco que no generó inconvenientes para el meta.

Pese a ser el claro dominador, Cobán no lograba encontrarse con el ansiado gol y hasta en 2 ocasiones Liborio Sánchez detuvo buenos intentos de marcar para el cuadro local.

Manejar el partido le dio frutos a los dirigidos por Roberto Montoya y al 26′ una buena jugada individual de Ángel Cabrera le hizo ganarse un espacio dentro del área y tras una serie de rebotes el balón cayó en los pies de César Calderón quien con un zurdazo envió el balón al fondo de la red.

⚽️ Goool del Cobán Imperial por Cesar Calderón en el minuto 25, marcador parcial Cobán Imperial 1-0 Xinabajul pic.twitter.com/8mvolyDd3b — Eduardo Sam Chun (@SamChun_informa) July 30, 2022

Cobán aumentó su ventaja al minuto 42′ tras un inteligente robo de Galindo en campo rival que terminó en centro para Nicolás Martínez, quien de cabeza no perdonó y anotó su primer tanto como jugador de los “príncipes azules”. Ambos equipos se fueron al descanso con victoria 2-0 para los locales.

Segundo tiempo

El ritmo de la segunda parte disminuyó para el cuadro local y generó menos peligro en el arco de Liborio, quien vio como su equipo se animaba de a poco a intentar salir a proponer, pero seguía impreciso y con poca idea de cara al gol.

Cobán, quien cambió de dinámica en la segunda parte, no lograba sentirse cómodo dentro de su estadio y tras dos fallos claros de Robin Bethancourth al 70′ y 73′ lamentaban la posibilidad de firmar el tercer tanto en el encuentro.

El gol de la sentencia para los “príncipes azules” lo firmó de nuevo el argentino Martínez al 76′, tras una serie de rebotes luego de un tiro de esquina, el 99 de los cobaneros remató de tacón y puso el 3-0 que parecía definir el encuentro.

⚽️ Goool del Cobán Imperial por Nicolas Martínez en el minuto 75, marcador parcial Cobán Imperial 3-0 Xinabajul pic.twitter.com/vTJOHnl92u — Eduardo Sam Chun (@SamChun_informa) July 30, 2022

Pero sobre el final del partido, el cuerpo arbitral encabezado por Esteban Carrillo marcó penal a favor de la “X” por una mano dentro del área y Paolo Dantaz firmó el descuento y puso el definitivo 3-1 a favor de los cobaneros que siguen invictos tras sumar dos victorias en lo que va del campeonato.