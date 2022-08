Servín: “Los partidos no se nos han dado en el torneo local, pero queremos revertir la situación”

Municipal enfrentará este jueves (20:00 horas), al Atlético Vega Real por la vuelta de la ronda preliminar de la Liga Concacaf 2022, el juego se disputará en el estadio Doroteo Guamuch Flores.

Los rojos tienen encaminada la serie tras golear en el partido de ida (0-4), que se disputó en República Dominicana, los anotadores fueron Martínez, Archila, Sequén y Rotondi.

Pese al triunfo, el técnico Antonio Torres Servín no se fía del rival y asegura que el partido de vuelta no será nada fácil.

Antonio Torres Servín analiza el juego de vuelta

El técnico mexicano Antonio Torres Servín habló en conferencia de prensa previo al juego de vuelta ante Atlético Vega Real y afirmó que hay que cambiar “chip”, tras las dos derrotas en Liga Nacional.

-->

“Cambiar el chip es lo real en la vida, no te puedes quedar con lo malo, infelizmente en el torneo local no se nos han dado las cosas, de ninguna manera podemos menospreciar al rival, tienen jugadores buenos y rápidos, llegan con varios jugadores al área, esta serie aún no está definida”, expresó el mexicano.

¿Qué cara mostrará Municipal en el juego de vuelta?

Buscaremos dar la misma cara, los partidos no se nos han dado en el torneo local, pero queremos revertir la situación, buscaremos ganar los partidos siempre.

¿Hay presión tras las derrotas en Liga Nacional?

Presión la tengo, tengo experiencia en esto, y más en un equipo como Municipal, esperemos que nos den los resultados positivos en la liga, el equipo ha tenido buenos lapsos de futbol, pero desafortunadamente no hemos concretado nuestras llegadas de gol, hemos mostrado un buen juego, pero el rival también cuenta.

FT | 🗣 Achuapa 1 – 0 Municipal pic.twitter.com/hhrHFqn9hg — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) July 31, 2022

¿Cómo están los jugadores anímicamente?

Los jugadores están bien, pero esto es un equipo, todos tienen confianza, no porque un delantero falle hay que dejar de confiar, en un equipo todos atacan todos defienden, siempre estamos en constante comunicación, solamente nos falta ligar buenos resultados, sabemos a la institución que representamos.

¿La serie está sentenciada?

Tenemos que encarar el partido con la misma seriedad, el rival no es fácil, ellos corren, son intensos, aún faltan 90 minutos, la serie aún no ha acabado.

¿Habrá rotaciones en el juego de vuelta?

Tenemos una base que está para iniciar, tenemos un plantel muy amplio, pero también hemos tenido varios partidos seguidos, tenemos que darle minutos a los que no han tenido mucha participación, el jugador que salga siempre lo hará con seriedad, el que esté mejor para este partido es el que jugará.