Fernando Carrillo enloquece a sus fans con video enseñando todo

Hace unas semanas, Fernando Carrillo anunció su llegada a OnlyFans con una fotografía donde aparece desnudo montado en un caballo.

Ahora el actor está en boca de todos pues no se percató que enseñó sus partes íntimas en un video promocional de su cuenta en la plataforma para adultos.

Y es que como fue cuestionado si había sido a propósito, el colombiano no le quedó más remedio que compartir de nuevo el video pero censurando algunas partes.

Sin embargo, los fans ya lo había hecho viral en Twitter, por lo que las imágenes reales se pueden ver en la red social.

“💥 LINK EN MI PERFIL 💥 #of #exclusivecontent”, señaló.

Luego de anunciar que se uniría a OnlyFans, señaló que tenía una idea equivocada de lo que era la plataforma pues pensó que solo era contenido “pornográfico” y no es así.

Pero él confesó que compartirá todo tipo de contenido, pues el quiere ganar las jugosas cantidades monetarias que muchos famosos ganan gracias a su contenido.

En la época de los noventa y principios de los 2000, él se convirtió en uno de los grandes galanes de las telenovelas, participando con grandes actrices como Adela Noriega y Thalía.

Los deseos del actor

Al ser cuestionado sobre por qué había aceptado tener su cuenta de OnlyFans, Fernando Carrillo confesó que había sido por la oferta económica.

Fernando Carrillo destacó que se encuentra esperando a que vuelvan los proyectos actorales tanto en televisión como en cine, pero se dio cuenta que en la plataforma también podría compartir contenido bien cuidado.

“En lo que llega todo eso me ofrecen OnlyFans que yo pensaba que era algo pornográfico, algo nada más XXX, me enseñan la pagina de Lady Gaga de muchos artistas que yo quiero y respeto. Si es material un poco más explícito, no es pornográfico, está muy bien cuidado”.

En el video Fernando Carrillo señaló que lo que le terminó de llamar la atención de OnlyFans es la oferta económica.

“Me sedujo la gran oferta económica, en los años 2000 – 99 había contratos millonarios y tenías que trabajar todo un mes 14 horas diarias. Ahora me ofrecen prácticamente el mismo contrato, ganancias entre 50 mil y 200 mil dólares mensuales y tienes que trabajar 4 días 8 horas”.

