EE. UU. declara emergencia de salud pública por la viruela del mono

EE. UU. declaró este jueves una emergencia de salud pública por la viruela del mono, lo que le permitirá desembolsar fondos, recopilar datos y movilizar a más personal en la lucha contra la enfermedad.

“Estamos preparados para elevar la respuesta un nivel más para abordar este virus, e instamos a todos los estadounidenses a que se tomen en serio la viruela del mono y asuman la responsabilidad de ayudarnos a hacer frente a este virus”, dijo el secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra.

In light of evolving circumstances on the ground, I am declaring a public health emergency on #monkeypox. We are prepared to take our response to the next level in addressing this virus. We urge every American to take monkeypox seriously.

— Secretary Xavier Becerra (@SecBecerra) August 4, 2022