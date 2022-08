Así eran las supuestas fiestas sexuales organizadas por Amber Heard

Amber Heard no atraviesa su mejor momento en lo personal. Primero fue el juicio mediático contra su exesposo Johnny Depp, el cual perdió y está obligada a pagar US $10 millones al actor. Posteriormente, la exposición pública a la que ha sido sometida por el proceso legal. Por último, ha sido noticia por unas supuestas fiestas sexuales que organizaba y de las que, en teoría, se sabe quiénes asistían o cómo eran.

Con el nombre de usuario de House Inhabit, una influencer contó con pelos y señales cómo eran este tipo de eventos supuestamente organizados por la actriz. Multitudinarios y con “grandes cantidades de MDMA, alcohol y relaciones sexuales”, también desveló quiénes eran los invitados.

🧵Thread: Unlike other threads, we want to make it clear that the following information came from someone named “Gia”, which is a pseudonym to protect her identity.

TW: dr*gs, queerbaiting, violence, s*x parties pic.twitter.com/vlhaWEShdF

