José González y Viviana Aroche, los mejores nacionales en el Medio Maratón de Cobán

La participación de los corredores nacionales en el Medio Maratón de Cobán fue destacada, tanto en la rama femenina y la masculina, los guatemaltecos ocuparon el segundo y el tercer lugar de los podios que fueron ganados por atletas keniatas.

José Carlos Gonzáles llegó a la meta ubicada en el estadio José Ángel Rossi con un tiempo de 1:06:00, lo que le valió para quedarse con la segunda plaza y convertirse en el mejor nacional de uno de los eventos más importantes del deporte guatemalteco. Seguido de González, con un tiempo de 1:06:44, Mario Pacay llegó en tercera posición.

Por su parte, Viviana Aroche y Sandra Raxon vivieron un trepidante cierre de competencia al recortar la distancia frente a las favoritas Rocío Cano, de México, y Leah Kigen, de Kenia. La consistencia le dio frutos a las nacionales que lograron superar a la mexicana.

Aroche no le permitió a Kigen ampliar la ventaja ligeramente superior a los 30 segundos y se mantuvo a un alto nivel, que incluso le permitió ampliar ventaja sobre Raxon (tercer puesto) a más de 2 minutos, con este ritmo Viviana Aroche cerró el evento en la segunda plaza con un tiempo de 1:20:00.

Las declaraciones de González

“Teníamos que trabajar juntos, se hizo lo que se pudo, no se celebró el triunfo pero estoy agradecido con la gente de Guatemala que ha estado esperando el triunfo. Yo creo que desde el kilómetro 10 se llevaba un paso fuerte, no pude soportar el ritmo de ellos, pero mantuve el ritmo para no ampliar mucho la distancia y sabía que si alguno bajaba el ritmo lo podría alcanzar”, expresó José Carlos González.

-->

“Yo creo que mentalmente veníamos bien, sabíamos que esta competencia estaba en el aire, en 2018 y 2019 fui el mejor guatemalteco y sabía como mantener el ritmo final y la verdad se nos dieron las cosas. Les envío un mensaje a la gente de Tecpán, para ellos es un triunfo y a nosotros nos satisface representar a nuestro país”, concluyó González.

#CobánEsCobán | Las palabras de José Carlos González, segundo lugar en el Medio Maratón Internacional de Cobán y mejor guatemalteco de la actual edición 👏🇬🇹 https://t.co/MT736Xyoan 📹Sports&Marketing pic.twitter.com/MXr0e6VObw — El Mejor Equipo (@EUDeportes) August 7, 2022

Las declaraciones de Aroche

“Yo creo que me deja buenas sensaciones, es la primera vez que vengo a una media maratón en Cobán. Quiero a agradecer a mi familia, Dios, entrenadores y patrocinadores por el apoyo. Este resultado deja bastantes ganas de venir el siguiente año”, expresó Viviana Aroche.

#CobánEsCobán | Estas fueron las palabras de Viviana Aroche, segundo lugar y mejor guatemalteca en el Medio Maratón Internacional de Cobán 👏🇬🇹 https://t.co/MT736Xyoan 📹Sports&Marketing pic.twitter.com/PNdTBsQdQ4 — El Mejor Equipo (@EUDeportes) August 7, 2022