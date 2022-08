Alexander Acha rompe el silencio tras polémico comentario hacia Nelson Carreras

Luego de ser criticado en redes sociales, Alexander Acha rompió el silencio y habló sobre el comentario que le hizo a Andrés sobre el talento de Nelson Carreras.

A través de su cuenta oficial de TikTok, el director de La Academia expresó que sus palabras fueron sacadas de contexto.

“Quiero aclarar una cosita porque como que se está saliendo de control. Yo la verdad ni le estaba dando importancia porque evidentemente no va por ahí, pero, como que ya es mucha gente que está pensándolo y quiero dejarlo claro. Están sacando mis palabras de contexto y no están entendiendo lo que estamos hablando en el salón… cuando le dije a Andrés que Nelson no cantaba como él”, comentó el famoso.

“Sí, tampoco Andrés canta como Nelson, y me estoy refiriendo al timbre de voz, al registro a eso me refería en ese momento. Si ven el video completo se van a dar cuenta que así es. Andrés es un tenor lírico y Nelson barítono ligero, están así, estos agudos que tiene Andrés no los tiene Nelson, ni los puede tener, pero jamás los podrá tener este timbre, es una cosa genética”, expresó.

“Y estos graves no los tiene Andrés, entonces, efectivamente ni Nelson canta como Andrés, ni Andrés canta como Nelson. Y la razón que se lo dije en ese momento fue porque Andrés se sentía inseguro y preocupado de que él quería proponer algo distinto y proponer algo extra, porque sabía que nuestro querido Nelson que baila increíble, iba a salir a bailar en la final”, concluyó.

-->

A pesar de la aclaración que realizó el director de La Academia, los seguidores del representante de Guatemala rechazaron sus comentarios.

“Nelson es genial votemos por el para demostrarle al Acha que él puede”, “Para enaltecer a un alumno no tienes por qué bajar a otro o comparar. Andrés y Nelson son unos grandes los dos”, “Y para qué mencionar a Nelson? No venia al caso el peor director”, fueron algunas reacciones.

Lee también: ►La Academia: estos son los temas que interpretará Nelson Carreras en la final