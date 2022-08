VIDEO. Larry Hernández sufre ataque de ira en pleno concierto

De nuevo el cantante, Larry Hernández, protagonizó un escándalo en uno de sus conciertos en Phoenix, Arizona, al grado de patear y romper algunos aparatos del escenario.

Sin importar la presencia de cientos de fans, el famoso del regional mexicano enfureció durante el show. Por el momento, se desconoce la causa que provocó que el famoso reaccionara de esa manera. De acuerdo a algunos comentarios que se hicieron en la cuenta de Instagram “Chamonic“, quien compartió las imágenes, cibernautas aseguraron que estaba alcoholizado y se molestó con el staff al tratar de controlarlo.

El famoso de 45 años se puso a patear las bocinas y quebró un monitor, pero hasta el momento no ha hablado del tema y al contrario, agradeció el recibimiento. Enseguida del destrozo, Larry Hernández se dirigió al frente del escenario para continuar cantando, para después acercarse a su mesa de tragos y beber de su vaso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴄʜᴀᴍᴏɴɪᴄ.ɪɴᴄ ❦☽✰ 🐍 (@chamonic3)

-->

Como era de esperarse, la reacción explosiva del cantante provocó la molestia de los usuarios de las redes sociales, quienes destacaron que no tiene educación ni respeto a sus fans. “Qué naco este hombre”, “El típico que si tuviera un arma asesina a todos”, “Mal trago es Larry”, “Espero que deje ya el licor, no lo lleva a ningún lado”, “Este hombre ya no debería de tomar, se loquea”, fueron algunas reacciones de los fans.

Lee también: ►Alexander Acha se despide de finalistas de La Academia con un regalo