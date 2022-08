Procurador se protege de las “malas vibras” con un nahual al llegar al Congreso

Para este martes, 16 de agosto de 2022, estaba programada la citación del titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, con la Comisión de DDHH del Congreso de la República. Sin embargo, a su llegada al Palacio Legislativo fue informado que la sesión fue cancelada.

Los diputados que integran la referida comisión legislativa querían “evaluar” la gestión de Rodas al frente de la PDH, que finaliza el 20 de agosto próximo.

“Fui notificado de manera formal sobre mi citación por el diputado Arenales Forno, al parecer la citación se cancela, pero no me notificaron por escrito, de cualquier forma aquí estoy, no tengo nada que ocultar” afirmó Rodas ante los medios de comunicación.