Alcaldes de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán responden a Giammattei

El presidente Alejandro Giammattei hizo una advertencia a los alcaldes de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Manuel Guarchaj Tzep y Pascual Tambriz, respectivamente, para que denuncien los hechos que se registran en ambas localidades de Sololá, de lo contrario, pediría al Ministerio Público (MP) que solicite el retiro de inmunidad “por colaborar con el enfrentamiento”.

En el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas fueron consultados los jefes ediles sobre la advertencia que hizo Giammattei. En ese sentido, Guarchaj Tzep declaró que no teme al aviso que hizo el Presidente, ya que es consciente del trabajo que realiza para promover la paz en ambos municipios.

“Por las declaraciones del Presidente, no temo, porque estoy consciente de lo que estoy haciendo. Nunca he sido un incitador; siempre he hablado de la paz y he sensibilizado a mi pueblo. Uno sabe dónde y en qué camino está”, manifestó el jefe edil de Nahualá.