Gisela Morales rompe el silencio tras video viral

La exnadadora olímpica, Gisela Morales, rompió el silencio y se pronunció luego de que fue objeto de fuertes críticas en las redes sociales después de que un video, en el que es protagonista, se hizo viral. La “Sirenita” dijo que se dejó “llevar por el enojo” y ofreció una disculpa pública, explica que su molestia fue porque estuvo a punto de presenciar un accidente vehicular.

En las últimas horas circuló, en las redes sociales, un video en el que se escucha a la deportista preguntar a un vendedor acerca de que si cuenta con un permiso de la Municipalidad de Mixco para ofrecer sus productos en el lugar. Este gesto provocó el enojo de cientos de internautas que no tardaron en reaccionar contra Morales, a quién incluso algunos insultaron y otros recriminaron su actitud.

Horas más tarde, Gisela, emitió un comunicado en sus redes sociales en el que se refiere al tema, se disculpa y explica el por qué de su molestia:

Gisela últimamente ha estado muy activa en redes sociales. Ahora solicitando permiso a vendedores ambulantes. pic.twitter.com/AdzYsBfTws — Mynor Mazariegos (@mynor_free) August 22, 2022

Las palabras de Gisela Morales

A continuación, el comunicado de la deportista:

-->

“Agradezco los comentarios y la retroalimentación que he recibido”, comenzó diciendo, y continuó:

“Lamentablemente el día de ayer el vendedor estaba en una parada de bus pública, ubicado en una carretera de alto tránsito, alta velocidad y después de una curva peligrosa donde hemos visto innumerables accidentes trágicos”.

“Me dejé llevar por el enojo y al ver cómo un vehículo por cruzarse a la parada de bus para comparar comida, casi provoca un accidente potencialmente mortal para un motorista y otros vehículos que estaban allí”.

Y agregó: “Mi intención al publicar el video era hacer evidente el riesgo que corren las personas que transitan en esta carretera por ventas ambulantes en lugares inadecuados”.

“Me disculpo por el abordaje que tuve, pues no fue la manera adecuada. Como empresaria guatemalteca entiendo las necesidades laboras que tiene nuestro país, no me opongo a las ventas ambulantes, pero se necesitan espacios adecuados para este tipo de negocios”, expresó.

Y finalizó “Como he expresado anteriormente, no estoy interesada en buscar un puesto político, sin embargo, seguiré levantando mi voz en situaciones que para mi puto de vista son incorrectas”.