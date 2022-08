Rescatan a Camila Sodi tras ser arrastrada por la corriente de un lago en Suiza

Luego de haber realizado un viaje con sus hijos y su madre a Yucatán, en México, hace un par de semanas, Camila Sodi decidió darse una escapada relajante a Suiza; sin embargo, nunca se imaginó que el principio de su travesía sería un tanto caótica.

A través de sus Instagram Stories, la actriz reveló que quiso practicar un poco de paddle surfing (surf de pala) en uno de los lagos a los que fue y, aunque al principio todo iba bien, la corriente le jugó una mala pasada y la arrastró justo a la mitad del lugar sin que pudiera moverse para poder regresar a tierra firme.

“Aquí en la clínica de wellness a la que vine para desintoxicarme hay un lago hermoso y entonces metí la tabla y me quedé ahí relajada un rato, pero cuando volteé vi que literalmente estaba en medio. Me puse a remar y a gritar para tratar de llegar a algún lado y, después de una hora, finalmente un amigo me rescató“, narró Camila.