Audi confirma que entra en el mundo de la Fórmula 1 a partir de 2026

El fabricante alemán de automóviles Audi debutará en la Fórmula 1 en 2026 como proveedor de motores, anunció el viernes su director general, Markus Duesmann, en una conferencia de prensa en Spa-Francorchamps, al margen del Gran Premio de Bélgica.

Audi desarrollará su motor híbrido en Neuburg an der Donau, en Baviera, sur de Alemania, y se asociará con un equipo de F1 “que debe ser anunciado de aquí a final de año”, explicó Duesmann.

Según la prensa especializada, esta alianza podría estar cerrada con Sauber, que actualmente compite como Alfa Romeo y cuenta con motores de Ferrari. Otro indicio que refuerza esta suposición, es el anuncio realizado el viernes por Alfa Romeo, que pondrá fin a su colaboración con Sauber a finales de 2023. La escudería con sede en Hinwil, podría aliarse ahora con Audi y proporcionar chasis a la marca alemana.

La incorporación de un gigante

Audi se une así a Mercedes, Ferrari, Renault y Red Bull (con tecnología Honda) como fabricante de motores.

Este anuncio llega diez días después de la aprobación, por el Consejo Mundial del Deporte Automóvil de la FIA, de un reglamento sobre los nuevos motores a partir de 2026.

“Es un timing perfecto con el nuevo reglamento: la F1 cambia de una manera que nos permite llegar, con una parte muy importante de la electricidad” en el motor híbrido, desarrolló Duesmann, presente en Bélgica junto a Stefano Domenicali, patrón de la Fórmula 1, y de Mohammed Ben Sulayem, presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

Los motores, híbridos desde 2014, tendrán a partir de 2026 un aumento de la energía eléctrica y utilizarán carburantes 100% sostenibles, un requisito para la marca alemana.

“Hemos decidido convertirnos en un constructor automóvil 100% eléctrico”, de aquí a 2033, recordó el patrón de la marca de lujo de los cuatro anillos.

Audi señaló de igual forma la importancia del límite presupuestario ya existente para las escuderías, así como la puesta en marcha en 2023 de otro límite para los fabricantes de motores.

“Es un evento mayor para nuestro deporte”, se alegró Stefano Domenicali. “Es un reconocimiento importante porque nuestra elección de motores híbridos con carburantes sostenibles de 2026 es una solución de futuro para el sector del automóvil”.

Audi, al igual que el conjunto del grupo Volkswagen, está comprometido con un giro hacia la tecnología eléctrica, y desea aprovechar el escaparate de la F1 para mostrar sus avances y ambiciones más “verdes”.

Su llegada supone además la vuelta de la fabricación de motores de Fórmula 1 sobre suelo alemán, pues Mercedes desarrolla los suyos en Reino Unido.

*Con información de AFP