Erik ten Hag ilusiona a los seguidores del United con el posible debut de Casemiro

Con todos los ojos puesto en el debut de Carlos Henrique Casemiro, reciente fichaje del Manchester United, los “diablos rojos” disputarán su duelo de la cuarta jornada de Premier League este sábado ante el Southampton. En conferencia de prensa previo al duelo ante los “Santos”, Erik ten Hag dio detalles sobre la posible inclusión del brasileño en la jornada de este fin de semana.

El entrenador neerlandés fue consultado en conferencia de prensa previo al duelo del sábado ante el Southampton, que se disputará a las 5:30 horas de Guatemala, sobre las novedades que tendrá su equipo para el duelo en St Mary’s Stadium. Erik ten Hag habló sobre Casemiro, quien estrenó este viernes su dorsal número 18, y dejó en el aire la posible participación del brasileño en el duelo ante los “Santos”.

“Casemiro está en forma, ya que participó de todas las prácticas hasta el momento. Primero entrenó de manera individual, y después se unió al resto de grupo, así que vamos a ver mañana [si juega o no]”, comentó ten Hag.

Tras la declaraciones del neerlandés se espera que el brasileño pueda tener minutos con sus nuevos compañeros. El United no podrá con Anthony Martial por problemas en el tendón de Aquiles, pero podría variar su dibujo y tener de nuevo en el once inicial a Cristiano Ronaldo o Harry Maguire.

El centrocampista brindó su primera conferencia para la prensa del club inglés. Casemiro dijo estar ilusionado en un proyecto en el que se ha sentido arropado desde el principio por la afición y comentó tener la ilusión de un joven en este nuevo reto.

“Este es un nuevo reto, así que tengo una felicidad increíble. Parece como si tuviera 18 o 20 años, porque estoy con muchas ganas de estar con mis compañeros y jugar en este estadio. Creo que es la ilusión más grande del mundo, y estoy muy, muy feliz”, comentó.

Getting your mentality right is key, according to @Casemiro 🧠💯#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) August 26, 2022