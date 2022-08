MP ratificará solicitud para desestimar caso contra Jimmy Morales por aviones Pampa III

El Ministerio Público (MP) ratificará este viernes, 26 de agosto de 2022, ante el Juzgado Octavo Penal, la solicitud para desestimar el caso contra el expresidente Jimmy Morales, por la supuesta compra irregular de los aviones Pampa lll.

El pasado 9 de octubre de 2021, la Fiscalía contra la Corrupción informó que había efectuado la solicitud formal en la judicatura para cerrar ese proceso porque se determinó que no había indicios de la comisión de un delito. Por tal motivo, la audiencia se había programada para febrero de este año, pero se suspendió y fue reprogramada para la presente fecha.

Pesquisas

De acuerdo con la Fiscalía contra la Corrupción, como la compra ya no se llevó a cabo, por recomendación de la Contraloría General de Cuentas, no hay delito que perseguir. Además, no se comprobó que la visita a Argentina haya sido directamente para adquirir las aeronaves, sino solo una invitación de cortesía por parte del expresidente Mauricio Macri.

En ese entonces, Morales llegó a Argentina por una invitación de su homólogo argentino, para tratar temas comerciales, pero resaltó la visita que hicieron a la Fábrica Militar de Aviones (Fadea) en Córdoba, donde se llevaría a cabo una evaluación preliminar para compra de aeronaves.

El 3 de julio de 2019, el director ejecutivo de la estatal Fadea, Fernando Sibilla, aseguró que se había cerrado el acuerdo con Guatemala para “proveer dos aviones Pampa III”, y se conoció que se pagarían US$28 millones (unos Q215.8 millones). El presidente Macri también confirmó la venta de los aviones, la cual calificó como “un hito”, pues era la primera vez que Fadea exportaba aeronaves.

Cuando aún ejercía la Presidencia, Morales defendió la compra y aseguró que buscaría otro mecanismo para ejecutar la misma. A la fecha ningún caso o denuncia contra el expresidente ha avanzado en el MP.

