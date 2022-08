VIDEO. Accidente en montaña rusa deja 12 personas con heridas

Varias personas resultaron heridas después de subirse a una montaña rusa de madera en Six Flags Great Adventure en Nueva Jersey, Nueva York, Estados Unidos (EE.UU.) el jueves por la noche.

Más tarde, la policía en Jackson Township dijo que los servicios de emergencia fueron enviados justo antes de las 8 de la noche tras el llamado de un supuesto accidente en el parque de diversiones.

Varios medios de comunicación se dieron cita en el lugar poco después de que los investigadores y las fuerzas de rescate se reunieran en la parte inferior de la atracción “El Toro”, la montaña rusa de madera de 19 pisos de Six Flag. También se vieron varias ambulancias en el estacionamiento.

Algunos de los lesionados fueron tratados en el lugar y otros llevados al Centro Médico Estatal Centra en Freehold, según el jefe de policía de Jackson, Matthew Kunz, quien también señaló que era “improbable” que los llevados al hospital se quedaran por un período prolongado.

UPDATE: 5 injured after roller coaster incident at Six Flags Great Adventure in Jackson Twp., NJ pic.twitter.com/pkj6vRt7NN

-->

La montaña rusa El Toro “se sacudió hacia adelante” mientras descargaba pasajeros en el parque de diversiones de Jackson alrededor de las 7 p.m., confirmó la policía de Jackson.

En mayo, “El Toro” fue nombrado número 1 en una lista de USA Today de las “10 mejores montañas rusas de 2022″, afirmando que es conocido como “‘el toro’ por su tren poderoso y tembloroso” y su “totalmente único, de la vieja escuela”. -experiencia de la nueva escuela”.

Six Flags Great Adventure es un parque temático Situado en Jackson, en Nueva Jersey, ubicado a 65 millas de la ciudad de Nueva York

#BREAKING: An active investigation is underway Thursday night near a roller coaster ride at Six Flags Great Adventure in Jackson Township, New Jersey.https://t.co/oBBPaYQ468

— Action News on 6abc (@6abc) August 26, 2022