Baldetti señala a Todd Robinson y a Oscar Schaad en juicio del caso La Línea

En el juicio por el caso La Línea llegó el turno de declarar de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quien ante los jueces del Tribunal de Mayor Riesgo “B” aseguró que demostrará “la inocencia de Roxana Baldetti”. El primero en tomar la palabra fue su compañero de fórmula durante el gobierno del extinto Partido Patriota, Otto Pérez Molina.

En el inicio de su intervención, Baldetti aseguró que Todd Robinson, quien en ese entonces fungía como embajador de Estados Unidos (EE.UU.) en Guatemala, fue el que le pidió su renuncia de la Vicepresidencia de Guatemala. A su consideración”querían un golpe blando”.

#AHORA La ex vicepresidenta Roxana Baldetti declara en el caso "La Línea" | Vía @EBercian_PN pic.twitter.com/XuH1iPEGO4 — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) August 29, 2022

Así también presentó un audio del exfiscal contra delitos electorales del Ministerio Público (MP), Oscar Schaad, en el que aseguraba que las investigaciones no al alcanzaban a la ex vicemandataria e insistió que “el embajador de Estados Unidos me pidió mi renuncia y eso consta en audio”.

Asimismo, Baldetti también hizo referencia a que los medios de comunicación responden a determinadas líneas editoriales y anunció que “tengo mucho qué decir, pero ya será en otro caso donde buscaré ser querellante adhesivo”.

-->

Desacredita trabajo de la Cicig

La exfuncionaria durante el uso de la palabra desacreditó los informes de Aníbal Argüello, exinvestigador de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y señaló que el antes mencionado no tenía capacidad para ser perito.

“Si hicieran una investigación formal estoy segura que hoy nos vamos para nuestras casas”, indicó la ex vicepresidenta.

También señaló que “no han logrado determinar el monto de la referida cola” que en la carpeta judicial se refiere a las supuestas ganancias de la aparente defraudación aduanera.

“Yo jamás gire una instrucción para elegir al titular de la SAT porque es una decisión del Presidente”, declaró Baldetti y agregó que no existe ningún documento que demuestre que recibió algún monto producto de defraudación aduanera.

La ex vicepresidenta aseguró que la declaración de Juan Carlos Monzón y Salvador González no es sustentable “ellos dos son los que tendrían que estar sentados aquí”.