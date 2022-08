Otto Pérez Molina se sincera tras quedar suspendida audiencia del caso La Línea

El expresidente Otto Pérez Molina se sinceró ante los medios de comunicación tras declarar este lunes en el juicio que se sigue en el caso La Línea. La audiencia se desarrolló en el Tribunal de Mayor Riesgo B y continuará el martes a partir de las 10:00 horas.

Pérez Molina se refirió al proceso legal que se lleva en su contra y a los siete años que ha pasado en prisión preventiva: “los siete años de prisión preventiva, para mi es lo peor que me ha tocado vivir”.

Agregó que las consecuencias han “sido duras”, a pesar de que decidió renunciar a la Presidencia y presentarse ante las autoridades por su propia cuenta.

“Esto no es solo para uno, incluye a toda la familia, a la esposa, hijos y nietos. Estos siete años han sido momentos de desesperación y de decir mejor me hubiera ido o no, así como lo hicieron otros presidentes, pero yo di la cara, no me arrepiento de nada”, aseveró.