El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) dio a conocer que tiene problemas para rastrear los contactos de los casos confirmados de viruela del mono en Guatemala.

Según Lorena Gobern, jefa del Departamento de Epidemiología del MSPAS, las personas contagiadas sienten temor de revelar la identidad de sus contactos antes y después de iniciados los síntomas.

“Para nosotros es sumamente relevante conocer esta información porque nos permite hacer un rastreo de cómo fue la infección, de dónde provino, por lo menos en los primeros casos”, detalló Gobern en el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas.

#EUViruelaDelMono Dra. Lorena Gobern, jefa del Departamento de Epidemiología del @MinSaludGuate: "Hemos hecho lo posible para interrumpir las cadenas de transmisión (de la #ViruelaDelMono) y para impedir que la enfermedad pase de persona a persona" pic.twitter.com/qqcx2RrZoz — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) August 29, 2022

La doctora agregó que es importante conocer dicha información para relentizar la aparición del virus de la viruela del mono. En ese sentido, mencionó que han emprendido acciones para interrumpir las cadenas de transmisión y así evitar que la enfermedad pase a más personas.

Sin embargo, aseguró que en territorio guatemalteco ya hay contagios locales de la viruela del simio aunque no han certificado ninguno. “Nosotros estimamos que no solo esos seis casos existen en el país. Por cada caso, estimamos que puedan existir otros cinco que no hemos detectado por la situación anterior”.

“Esperemos que con toda la información que se ha dado de la forma de transmisión haya una interrupción. Afortunadamente esta enfermedad no tiene la capacidad como el Covid de transmitirse de persona a persona. Se necesita un contacto más estrecho para poderse transmitir”, mencionó.

#EUViruelaDelMono Dra. Lorena Gobern, jefa del Departamento de Epidemiología del @MinSaludGuate: "Aparentemente, ya hay contagio local. Por cada caso (de #ViruelaDelMono), estimamos que pueden haber otros 5 que no hemos detectado" pic.twitter.com/fCyo8zfVKl — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) August 29, 2022

Casos confirmados

El 24 de agosto de 2022, el MSPAS confirmó el sexto caso de viruela del mono en el país. Se trata de un hombre de 31 años, residente del departamento de Guatemala.

El paciente informó que inició con síntomas el 15 de agosto del año en curso y con él suman 6 casos confirmados, de los cuales 2 se encuentran recuperados; 9 pacientes más han sido descartados. Profesionales monitorean la evolución de este nuevo paciente confirmado y han iniciado la investigación epidemiológica al respecto.