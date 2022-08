OMS confirma más de 50 mil casos de viruela del mono en todo el mundo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este miércoles que se han registrado más de 50 mil casos de viruela del mono desde la aparición del brote este año. Según la página de la OMS, en la que se recogen todos los casos confirmados, hasta el 31 de agosto se habían notificado 50 mil 496 contagios y 16 decesos causados por esa enfermedad.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que el declive de nuevas infecciones podría ser una prueba de que se está frenando el brote. “En las Américas, donde se registraron más de la mitad de casos reportados, varios países continúan asistiendo a un aumento del número de infecciones, pero es alentador ver una tendencia sostenida a la baja en Canadá”, dijo Tedros en rueda de prensa.

“Algunos países europeos, como Alemania y Países Bajos, también están viendo una clara desaceleración del brote, lo que demuestra la eficacia de las intervenciones de salud pública y del compromiso comunitario a la hora de rastrear infecciones y prevenir la transmisión”, agregó. “Estas señales confirman lo que hemos venido diciendo constantemente desde el comienzo: que con las medidas adecuadas, este es un brote que puede frenarse (…) No tenemos que vivir con la viruela del mono”, añadió.

