Migración habilita citas diarias para emisión de pasaportes

Con el objetivo de agilizar la emisión de pasaportes en el territorio nacional, a partir de las 16:00 horas de este jueves, 1 de septiembre de 2022, se tendrán citas diarias disponibles, en diferentes modalidades de atención, para que la población guatemalteca pueda realizar inmediatamente el trámite de pasaporte de una manera ordenada y segura, informó el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM).

El día de la cita deberán presentarse con requisitos completos y en orden, explicó el IGM, recordando a los guatemaltecos que el Documento Personal de Identificación (DPI) debe estar en buenas condiciones ya que no se aceptan DPI dañados.

“Hacemos el llamado a la población a no dejarse engañar y a NO realizar pagos a terceras personas, pues nadie tiene la facultad de poder reprogramar citas, recalcando que el IGM no trabaja a través de gestores o tramitadores de ningún tipo. Las únicas citas que serán aceptadas son las que cuenten con las medidas de seguridad correspondientes, las cuales serán verificadas al presentarse a nuestras sedes. Los invitamos a denunciar estas malas prácticas al 4214-9091″, aseveró esa institución..