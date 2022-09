Rebel Wilson hace su primera aparición pública con su novia

Rebel Wilson mantuvo en secreto su orientación sexual hasta que una revista de espectáculos en Inglaterra lo destapó, anunciando también el nombre de la persona que había robado su corazón.

Desde entonces, la actriz ya no oculta sus sentimientos pero siempre ha cuidado mucho su relación, por lo que fue apenas hace unos meses cuando hizo oficial su relación con la empresaria, Ramona Agruma.

De hecho la describió como su ‘Princesa de Disney’, dando un mensaje poderoso sobre la comunidad LGBT, “Pensé que estaba buscando un príncipe de Disney… pero tal vez lo que realmente necesitaba todo este tiempo era una princesa de Disney #loveislove”, escribió en su momento.

Desde entonces no había aparecido con su pareja en un evento público hasta ahora que estuvo junto a ella en el US Open (Abierto de Estados Unidos). Ambas fueron captadas viendo a la tenista Serena Williams.

La artista no solo acaparó la atención por ir junto a su novia, sino también hizo gala de estilo con su nueva figura tras haber perdido peso y lucir un look ‘Barbiecore’, pues su look fue completamente rosa y conquistó a todos.

“El US Open es una manera tan espectacular de terminar el verano. ¡Fue genial ver a Serena jugar esta noche! ¡Qué leyenda! Esperando más partidos de calidad”, junto a fotografías con su novia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rebel Wilson (@rebelwilson)

La vida de la actriz

Ramona es una empresaria californiana con quien Rebel Wilson ha podido enamorarse y aunque es discreta con su relación, ha podido también gritar a los cuatro vientos su amor.

Recordemos que en 2020 hizo oficial la relación amorosa que mantuvo con Jacob Busch, esto mientras volaba a Mónaco. Ella y Busch, cuya familia fundo la famosa compañía cervecera Anheuser-Busch, fueron presentados por un amigo el año pasado.

Además, tras su duro esfuerzo para perder más de 60 libras, Rebel ha dejado en shock a todos con su transformación física y ahora presume su nuevo cuerpazo. A sus 42 años luce una silueta muy distinta a la que conocíamos y no duda en presumirla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rebel Wilson (@rebelwilson)