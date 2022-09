“El Rey: Vicente Fernández”, Netflix lanza tráiler y revela más detalles

La producción de la plataforma de Netflix, ‘El Rey, Vicente Fernández’, es protagonizada por el actor Jaime Camil. La misma salió como invitación para el público que quiere ver la historia del Charro de Huentitán.

En el avance de la producción se ve a Jaime Camil, como Don Chente, con su familia. También se ven algunas escenas cantando y hasta cuando entró a prisión. Por si fuera poco, también muestra un poco de su relación con doña Cuquita, quien pedía priorizar a la familia: “A veces me da miedo que ya no me necesites, que porque te estás volviendo grande ya te parezca poca cosa”, dice el personaje de doña Cuquita.

Una de las cosas que más agradó a sus fans es que en el tráiler de este avance se escucha la canción “Volver, volver” y la icónica frase del padre del Potrillo: “Mientras ustedes sigan aplaudiendo, yo seguiré cantando”.

En abril de este año, Netflix informó que daría a conocer la historia del famoso y recordar sus canciones: “Mi historia, mis canciones, mi sentir y lo mucho que los quiero. Muy pronto en Netflix”. Además, Vicente Fernández solo quería que Netflix contara su historia antes de su muerte.

La esposa del famoso comentó que el famoso había seleccionado personalmente a Jaime Camil “por ser talentoso, disciplinado y libre de escándalos” y explica que Pablo Montero, quien protagoniza ‘El Último Rey’, “es un buen muchacho, pero él sabe que su imagen no es la que Vicente hubiera aprobado y sabe que desde noviembre estaba él participando en los oscurito en la ilegal serie de Televisa”.

Los episodios de El rey, Vicente Fernández se lanzarán el 14 de septiembre en Netflix.

