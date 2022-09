UEFA sanciona a varios clubes por incumplir el ‘Fair Play’ financiero

La Primera Sala del Organismo de Control Financiero de Clubes (CFCB), presidida por Sunil Gulati, anunció hoy una serie de decisiones que involucran a los clubes que participaron en las competiciones de clubes de la UEFA 2021/22.

La Primera Sala del CFCB encontró que el AC Milan (ITA), AS Monaco (FRA), AS Roma (ITA), Beşiktaş JK (TUR), FC Internazionale Milano (ITA), Juventus (ITA), Olympique de Marseille (FRA) y Paris Saint-Germain (FRA) no cumplieron con el requisito de punto de equilibrio.

El análisis abarcó los ejercicios 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. Los ejercicios 2020 y 2021 estuvieron sujetos a las medidas de emergencia Covid destinadas a neutralizar el impacto adverso de la pandemia. Según estas medidas, los años financieros 2020 y 2021 se evaluaron como un solo período y se permitió a los clubes ajustes específicos de covid-19 y promediar el déficit combinado de 2020 y 2021.

