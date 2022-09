El ‘Gullit’ Peña asegura que salvó a Antigua GFC del descenso

Carlos ‘El Gullit’ Peña fue uno de los flamantes refuerzos de Antigua GFC el año pasado, sin embargo, el mediocampista mexicano pasó sin pena ni gloria por el futbol guatemalteco.

El mediocampista guatemalteco estuvo con Antigua GFC en el Apertura 2021, disputó 16 partidos con los panzas verde, donde solo anotó cuatro goles y fueron eliminados por Malacatec0 en semifinales, club que posteriormente derrotaría a Comunicaciones en la final del torneo.

Peña asegura que salvó a Antigua del descenso

Carlos “el Gullit” Peña continúa con su aventura por el futbol de Centroamérica, y ahora será el club Vida de Honduras el que le dará la oportunidad, aunque la confirmación del fichaje ha sido tomado con recelo por los aficionados y prensa locales, quienes están bien enterados de las constantes indisciplinas del mediocampista.

No obstante, el Gullit señaló que no se le juzgue por su forma de actuar fuera de las canchas y que mejor se le recuerde por los logros que ha alcanzado, entre los cuales no solo hay campeonatos, sino que asegura que ayudó a salvar del descenso a clubes como Chivas y Rangers en Escocia.

En entrevista con la cadena TVC del país catracho, en la cual se le escucha arrastrar las palabras, el bicampeón con León señaló los argumentos por lo que se debe confiar en que brillará con el Vida.

“Los problemas extra cancha no existen, a mí júzguenme por lo que voy a hacer dentro de la cancha. Yo voy comprometido como lo he hecho con todos los equipos: con Chivas, que estaba en la zona del descenso, lo salvé; con Rangers que también lo salvé; al León lo ascendimos; FAS tenía 11 años sin ser campeón; Antigua iba a descender. Están en todo su derecho, pero no me juzguen por lo que voy a hacer fuera de la cancha”, expresó el mexicano.