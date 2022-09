Manchester United confirma su buen momento y acaba con el invicto del Arsenal

Este domingo en Old Trafford, se jugó el partido más llamativo de la sexta jornada de la Premier League, Manchester United recibió al líder Arsenal en un duelo que prometía muchas emociones. Como ha sido habitual en los últimos juegos, tanto Cristiano Ronaldo como Harry Maguire arrancaron en el banquillo.

Los ‘Red Devils’ aprovecharon su buen momento y con anotaciones de Antony, y un doblete de Marcus Rashford, derrotaron 3-1 al Arsenal, acabando con el invicto ‘gunner’ en la Premier League.

Four wins in a row for the Reds! ➕3️⃣#MUFC || #MUNARS

— Manchester United (@ManUtd) September 4, 2022