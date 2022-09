Impactante ovación de 6 minutos reciben Brendan Fraser en Venecia

Tras varios años alejado de la pantalla grande, Brendan Fraser demostró que ha resurgido de las cenizas, pues durante el estreno mundial de su nueva cinta, “The Whale”, en el Festival de Cine de Venecia, fue ovacionado por todos los asistentes.

Al término de la función y entre aplausos, el actor se paró en medio de la sala para agradecer a todos; sin embargo, este gesto sólo ocasionó que las palmas y los gritos incrementaran, algo que lo conmovió al punto de las lágrimas.

Él lloró durante los seis minutos de ovación de pie, lo que probablemente lo pondrá en la mira a una nominación como Mejor Actor en la carrera por los Oscar de este año.

El momento fue inmortalizado en un video que publicó Raminn Setoodeh, coeditor de la revista Variety, y que ya se ha vuelto viral en las redes sociales:

La cinta es dirigida por Darren Aronofsky y tras la increíble aceptación del público ya se ha convertido en una fuerte candidata para la próxima entrega de los premios Oscar. En la historia, Fraser da vida a Charlie, un hombre gay de 270 kilos que lucha desesperadamente por salir de la depresión que le causa la muerte de su pareja, mientras intenta recuperar la relación que tenía con su hija, interpretada por Sadie Sink.

The standing ovation for #TheWhale was so enthusiastic, Brendan Fraser tried to leave the theater but the crowd’s applause made him stay. #Venezia79 pic.twitter.com/ZZ0vbFX7Rl

— Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) September 4, 2022