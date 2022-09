Este jueves empiezan las emociones de la NFL

La NFL 2022 está por comenzar su nueva temporada, que albergará una serie de juegos clave hasta llegar al momento que todos más esperan: el Super Bowl.

Lo primero que debes saber es que la NFL 2022 arranca con una pretemporada que terminó apenas en esta semana, con los últimos partidos que anteceden a la temporada oficial de este año. La duración de esta pretemporada ha variado, pues desde que la NFL aumentó a 17 partidos de temporada regular en el 2021, solo hay tres duelos de preparación y una brecha de 10 días para que arranque la nueva temporada.

Por lo tanto, este jueves 8 de septiembre es cuando se dará el kickoff de la temporada NFL 2022. Como es tradición, el campeón del año pasado en el Super Bowl recibe en su casa a su competencia. En esta ocasión, los Rams de Los Ángeles recibirán a los Bills de Buffalo; una tradición de la NFL que lleva más de una década respetándose.

One more day and then football is here ‼️@BuffaloBills | @RamsNFL | @DIRECTV

📺: #Kickoff2022 — Tomorrow at 8:20pm ET on NBC

📱: Stream on NFL+ (https://t.co/fK7vaWiHIa) pic.twitter.com/nmnY4GZGhG

— NFL (@NFL) September 7, 2022